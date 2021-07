Un commissario straordinario per la scuola (Di venerdì 16 luglio 2021) Carenza di aule per il corretto distanziamento, difficoltà nel trasporto pubblico degli studenti, l'incubo della Dad. A settembre ci saranno i soliti problemi. A meno di soluzioni radicali. Mancano poco meno di due mesi all'inizio della scuola e - ci dispiace dirlo - siamo ancora in alto mare. La responsabilità di questa situazione riguarda il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca perché è da lì, e dal suo responsabile Patrizio Bianchi, che devono essere fornite le direttive per la riapertura dell'anno scolastico. Le prime indicazioni del Comitato tecnico scientifico sono, a oggi, esattamente le stesse di un anno fa, mascherina, distanziamento, ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 luglio 2021) Carenza di aule per il corretto distanziamento, difficoltà nel trasporto pubblico degli studenti, l'incubo della Dad. A settembre ci saranno i soliti problemi. A meno di soluzioni radicali. Mancano poco meno di due mesi all'inizio dellae - ci dispiace dirlo - siamo ancora in alto mare. La responsabilità di questa situazione riguarda il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca perché è da lì, e dal suo responsabile Patrizio Bianchi, che devono essere fornite le direttive per la riapertura dell'anno scolastico. Le prime indicazioni del Comitato tecnico scientifico sono, a oggi, esattamente le stesse di un anno fa, mascherina, distanziamento, ...

Advertising

SergioL78105976 : Come previsto,iniziata anche in Italia 4^ ondata. È assurdo perseverare nella strategia perdente delle “mezze misur… - marcoregni : RT @cooperazione_it: Su indicazione VM @MarinaSereni, #CooperazioneItaliana dispone invio al porto #Tunisi di materiale sanitario per la lo… - trimpa48 : RT @Kalotipia: @SOLCALIENTE2 @RaffaelePizzati @danieledv79 @mesoada @PerutaAntonio @CasaliGiul @laura_ceruti @mrcllznn @SkyTG24 @matteorenz… - trimpa48 : RT @RaffaelePizzati: @SOLCALIENTE2 @mesoada @PerutaAntonio @CasaliGiul @laura_ceruti @mrcllznn @SkyTG24 @matteorenzi @AlvisiConci @renatast… - silviagatti8 : Commissario Straordinario Emergenza COVID-19 Report Vaccini anti COVID-19 15 luglio 2021 In questa sezione sono… -

Ultime Notizie dalla rete : commissario straordinario Sulla nuova stazione della Tav ora è scontro ad alta velocità Ho scritto una lettera al commissario straordinario Vincenzo Macello e alla Direzione generale Trasporti e infrastrutture ferroviarie del ministero, evidenziando l'importanza della stazione per lo ...

NUOVO OSPEDALE DI ANDRIA, PRESENTATO IL PROGETTO A CASTEL DEL MONTE 'Siamo felici e soddisfatti oggi di poter presentare pubblicamente il progetto del nuovo ospedale di Andria - dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt - ne andiamo fieri e ...

Variante Santa Giustina, tempi rapidi con il Commissario straordinario Corriere Romagna Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid I casi di Covid nel mondo sono oltre 188 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 4 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ultim ...

Nuovi aiuti economici alle famiglie in difficoltà: ecco i bonus centri estivi Fioccano gli aiuti del Comune alle famiglie per alleggerire i costi che devono sostenere per consentire ai bambini di frequentare i centri estivi e le colonie estive marine. E’ quanto è stato stabilit ...

Ho scritto una lettera alVincenzo Macello e alla Direzione generale Trasporti e infrastrutture ferroviarie del ministero, evidenziando l'importanza della stazione per lo ...'Siamo felici e soddisfatti oggi di poter presentare pubblicamente il progetto del nuovo ospedale di Andria - dice Alessandro Delle Donne,della Asl Bt - ne andiamo fieri e ...I casi di Covid nel mondo sono oltre 188 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 4 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ultim ...Fioccano gli aiuti del Comune alle famiglie per alleggerire i costi che devono sostenere per consentire ai bambini di frequentare i centri estivi e le colonie estive marine. E’ quanto è stato stabilit ...