Ugo Bisogno eletto presidente dei Giovani Avvocati di Salerno e provincia (Di venerdì 16 luglio 2021) Ugo Bisogno è il nuovo presidente della sezione di Salerno dell'Aiga, l'Associazione italiana Giovani Avvocati. Molteplici gli obiettivi del nuovo direttivo per il biennio 2021/2023.Primo tra tutti quello di potenziare il programma formativo offerto, mediante la presentazione di nuovi corsi di formazione e di approfondimento settoriale di facile e pronto accesso per i Giovani Avvocati. Approfondire e coltivare i rapporti con le istituzioni, non solo forensi, al fine di migliorare il funzionamento degli ingranaggi del settore giustizia, ponendo al centro di tutte le ...

Ultime Notizie dalla rete : Ugo Bisogno Eletto direttivo Associazione Italiana Giovani Avvocati di Salerno, i nomi Il 15 luglio si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Sezione A. I. G. A. Di Salerno per l'elezione degli organi sociali del biennio associativo 2021/2023. Sono stati eletti: avv. Ugo Bisogno Presidente di Sezione avv. Lidia Sica Vice Presidente avv. Emmanuel Luciano Segretario avv. Enrica Riccelli tesoriere avv. Andrea Annunziata consigliere avv. Dario Bruno consigliere avv. ...

