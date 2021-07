Ufficiale | Ezequiel Garay si ritira Il messaggio sui social

Advertising

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: a 34 anni si ritira Ezequiel Garay. Era svincolato da un anno - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: a 34 anni si ritira Ezequiel Garay. Era svincolato da un anno - LeBombeDiVlad : UFFICIALE - ???? Ezequiel #Garay ha annunciato l’addio al calcio giocato #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: a 34 anni si ritira Ezequiel Garay. Era svincolato da un anno - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: a 34 anni si ritira Ezequiel Garay. Era svincolato da un anno -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Ezequiel

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Con una lunga lettera pubblicata sui suoi social, il difensore argentinoGaray ha annunciato il ritiro dal calcio. Dopo lo svincolo nel luglio 2020 dal Valencia, il centrale difensivo, con un passato anche al Real Madrid, ha continuato ad allenarsi nella scorsa ...... Javier Pastore edLavezzi , che con il centrocampista italiano hanno condiviso gli anni ... Sulla pagina Facebookdel Comune di Manoppello (Pescara) gli auguri del sindaco Giorgio De ...Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati oggi a Parigi. Dopo il trionfo a Euro 2020, il centrocampista azzurro segue l'esempio del compagno di squadra Federico Bernardeschi - che ...Ibrahimovic ha fatto ritorno a Parigi per il matrimonio di Verratti, suo ex compagno di squadra al PSG. Mbappé ha voluto fare una foto.