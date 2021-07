UeD, Maria De Filippi stanca dei tronisti influencer: “Ho deciso di cambiare” (Di venerdì 16 luglio 2021) Uomini e Donne è uno dei programmi di maggior successo di Maria De Filippi: il suo dating show va avanti da tantissimi anni ed è una delle certezze di Mediaset, con ottimi ascolti e personaggi che nel tempo hanno fatto appassionare i telespettatori. Ed è proprio sui tronisti, i grandi protagonisti della trasmissione di Canale 5, che Maria De Filippi si è espressa in una sua recente intervista al settimanale Oggi, che le ha dedicato la copertina. La conduttrice infatti ha parlato dei social – dai quali lei si tiene a debita distanza – e di come questi hanno condizionato anche il suo programma, dato che, ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 luglio 2021) Uomini e Donne è uno dei programmi di maggior successo diDe: il suo dating show va avanti da tantissimi anni ed è una delle certezze di Mediaset, con ottimi ascolti e personaggi che nel tempo hanno fatto appassionare i telespettatori. Ed è proprio sui, i grandi protagonisti della trasmissione di Canale 5, cheDesi è espressa in una sua recente intervista al settimanale Oggi, che le ha dedicato la copertina. La conduttrice infatti ha parlato dei social – dai quali lei si tiene a debita distanza – e di come questi hanno condizionato anche il suo programma, dato che, ...

