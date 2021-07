Ucciso il reporter Danish Siddiqui in Afghanistan: vinse il premio Pulitzer nel 2018 (Di venerdì 16 luglio 2021) Danish Siddiqui, il reporter e fotografo della Reuters è stato Ucciso oggi in Afghanistan mentre stava seguendo gli scontri tra le forze di sicurezza afghane e i talebani vicino a un valico di ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 luglio 2021), ile fotografo della Reuters è statooggi inmentre stava seguendo gli scontri tra le forze di sicurezza afghane e i talebani vicino a un valico di ...

