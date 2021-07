Turisti da un’altra regione, ecco come fare il richiamo della vaccinazione anti - Covid (Di venerdì 16 luglio 2021) Da oggi, 16 luglio, in Lombardia è attiva la «Reciprocità vaccinale interregionale». Ovvero la somministrazione dei richiami anti Covid-19 ai Turisti di tutte le fasce d’età. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 luglio 2021) Da oggi, 16 luglio, in Lombardia è attiva la «Reciprocità vaccinale interregionale». Ovvero la somministrazione dei richiami-19 aidi tutte le fasce d’età.

Advertising

webecodibergamo : Turisti da un’altra regione, ecco come fare il richiamo della vaccinazione anti - Covid - ClaudioVarrial5 : @Smartitina Martina ti invito a vedere su internet i contagi in Alto Adige e un'altra regione italiana, quasi tutte… - SBerritta : Quello che sembra sfuggire e' il fatto che il Virus non e' una trovata governativa che puo' essere tolta a… - Lukas__2021 : RT @Cmmy3: Mah..c'è anche un'altra considerazione da fare Chi è così mentalmente tarato da andare a farsi le vacanze in quell' HOTSPOT che… - Cmmy3 : Mah..c'è anche un'altra considerazione da fare Chi è così mentalmente tarato da andare a farsi le vacanze in quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Turisti un’altra In quale regioni si può prenotare il vaccino in vacanza e come Wired Italia