Trovati corpi senza vita nella villa di Gianni Versace I dettagli

Alle 9:05 circa del 15 luglio 1997, ora di Miami, accadde un fatto che sconvolse l'Italia intera; lo stilista Gianni Versace, considerato un genio assoluto nel mondo della moda, viene raggiunto sulle scale di casa sua al civico 1116 di Ocean Drive dal suo assassino Andrew Cunanan, che gli spara uccidendolo. Nessun processo L'assassino 28enne era già ricercato per il primo dei 5 omicidi che avrebbe commesso compreso quello di Versace, quello avvenuto il 27 aprile del 1997 ai danni di tal Jeffrey Trail; un ragazzo amante della bella vita per condurre la quale si procurava i soldi prostituendosi e spacciando ...

