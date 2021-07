Tregua tra Grillo e Conte, da domani il voto sul nuovo Statuto M5s. Cosa prevede il “patto della spigola” (Di venerdì 16 luglio 2021) Quel post in cui Beppe Grillo dava a Giuseppe Conte dell’incapace senza visione politica è sparito dalla home del blog dell’Elevato. Al suo posto c’è la foto della Tregua tra i due sorridenti seduti ancora a tavola in un ristorante di Marina di Bibbona. E in qualche modo il nuovo corso del M5s riprende, a partire da questo “patto della spigola”, in onore alla portata principale del pranzo, che prova ora a far dimenticare le ultime due settimane di veleni e colpi bassi. Primo passo sarà il voto sul tanto Contestato ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) Quel post in cui Beppedava a Giuseppedell’incapace senza visione politica è sparito dalla home del blog dell’Elevato. Al suo posto c’è la fototra i due sorridenti seduti ancora a tavola in un ristorante di Marina di Bibbona. E in qualche modo ilcorso del M5s riprende, a partire da questo “”, in onore alla portata principale del pranzo, che prova ora a far dimenticare le ultime due settimane di veleni e colpi bassi. Primo passo sarà ilsul tantostato ...

Advertising

ilgiornale : Tregua in Toscana tra Grillo e Conte. L'ex premier in trincea sulla prescrizione. - sissiisissi2 : Ma c’è ancora parecchio da chiarire e da discutere ai piani alti del Movimento. Perché la pace tra l’avvocato e il… - Ciakos1 : @19cecilia06 Tra il 1.8 e 15.8 ça 20/25 ml casi e per fine ago ca 35/40 ml casi per tale periodo tutti in rosso cop… - giorgio62348994 : @BonadonnaMarco @costa_costa1967 @Corriere grazie al c..o se mi parli di una emergenza sorta proprio nei 2 mesi di… - xblunotte : RT @ilriformista: “Vedrete che questa vicenda riserverà ancora sorprese”, dice al Riformista un big grillino dopo l’accordo tra @beppe_gri… -