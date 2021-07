Trastevere | 24enne approfitta della movida per scippare la catenina d’oro | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il giovedì a Roma è, per molti, il primo giorno del weekend: lainizia, i giovani si radunano nelle piazze principali per uscire, bere e far casino. Proprio in vista di quanto potesse accadere dalla serata di ieri fino a notte fonda i CarabinieriCompagnia Roma, unitamente a personale delle Compagnie di Roma Eur e Roma San Pietro, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio. L’obiettivo è proprio la prevenzione, in generale, dei reati nell’ambito” all’interno dell’area storica del quartiere. Durante la ...