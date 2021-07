Trasporto illegale di rifiuti speciali, autocarro fermato dalla Polizia Locale. Denunciato il responsabile (Di venerdì 16 luglio 2021) Erano in servizio di pattugliamento su via Cristoforo Colombo, gli agenti della Polizia Locale del Gpit ( Gruppo Pronto Intervento Traffico), quando hanno fermato un autocarro che trasportava calcinacci e materiali di risulta. Nel corso degli accertamenti, gli operanti hanno appurato che il conducente, un cittadino italiano di circa 60 anni , stava svolgendo l’attività di Trasporto senza regolare autorizzazione. L’uomo ha infatti esibito una documentazione riferita ad un altro mezzo.Per tale ragione è scattata la denuncia per Trasporto illecito di rifiuti, nonché il ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 16 luglio 2021) Erano in servizio di pattugliamento su via Cristoforo Colombo, gli agenti delladel Gpit ( Gruppo Pronto Intervento Traffico), quando hannounche trasportava calcinacci e materiali di risulta. Nel corso degli accertamenti, gli operanti hanno appurato che il conducente, un cittadino italiano di circa 60 anni , stava svolgendo l’attività disenza regolare autorizzazione. L’uomo ha infatti esibito una documentazione riferita ad un altro mezzo.Per tale ragione è scattata la denuncia perillecito di, nonché il ...

