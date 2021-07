Trasporti e luoghi pubblici: quando sarà necessario il green pass dopo il nuovo decreto (Di venerdì 16 luglio 2021) Il green pass potrebbe diventare obbligatorio già a partire dal mese di agosto. Il governo avrebbe infatti accelerato il dialogo sul tema, cercando una soluzione che renda la maggioranza compatta. Internamente i più ostili sono naturalmente i leghisti che senza mai dirsi contrari ai vaccini, glissano ad ogni domanda sul tema. L’idea che circola in queste ore è quella di vincolare l’accesso ad alcune aree di socialità. Nella cabina di regia della prossima settimana saranno infatti discusse alcune restrizioni solo per i non vaccinati, così da poter contrastare un eventuale quarta ondata permettendo a chi ha effettuato entrambe le dosi di condurre una vita ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilpotrebbe diventare obbligatorio già a partire dal mese di agosto. Il governo avrebbe infatti accelerato il dialogo sul tema, cercando una soluzione che renda la maggioranza compatta. Internamente i più ostili sono naturalmente i leghisti che senza mai dirsi contrari ai vaccini, glissano ad ogni domanda sul tema. L’idea che circola in queste ore è quella di vincolare l’accesso ad alcune aree di socialità. Nella cabina di regia della prossima settimana saranno infatti discusse alcune restrizioni solo per i non vaccinati, così da poter contrastare un eventuale quarta ondata permettendo a chi ha effettuato entrambe le dosi di condurre una vita ...

Man58792690 : @Nyna87 @a_meluzzi Qui non si tratta più di obbligo al vaccino. Non si potranno più frequentare luoghi pubblici co… - fabioladaga : Sono pienamente favorevole al #greenpass #COVID19 per accedere ai luoghi e trasporti pubblici. Non vuoi vaccinarti?… - Latinboard_it : In #Francia da agosto pass sanitario per ristoranti e trasporti e vaccino obbligatorio per i sanitari. Dal 21 lugli… - Paola63689975 : RT @illatwitta: Già dopo il #lockdown 1 hanno detto che non serviva prendere particolari provvedimenti per i #trasporti perché essi non cos… - MasterAb88 : RT @illatwitta: Già dopo il #lockdown 1 hanno detto che non serviva prendere particolari provvedimenti per i #trasporti perché essi non cos… -