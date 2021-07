Tour de France, terzultima tappa piana prima della crono e del finale a Parigi (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo le due estenuanti tappe dei Pirenei, ecco un percorso prevalentemente piano. Solo un Gpm in avvio di gara a Bareille, ma che non dovrebbe creare problemi. Al km 54 troviamo il traguardo volante ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo le due estenuanti tappe dei Pirenei, ecco un percorso prevalentemente piano. Solo un Gpm in avvio di gara a Bareille, ma che non dovrebbe creare problemi. Al km 54 troviamo il traguardo volante ...

Advertising

Lanaismyume : Ma nel Tour de France ti spiegano la storia francese. MA PAZZESKO. - STnews365 : Tour de France: tappa per velocisti prima della crono di domani. Mark Cavendish in cerca della vittoria storica… - zazoomblog : Tour de France 2021 20° tappa Libourne – Saint-Emilion (cronometro individuale): favoriti percorso e altimetria -… - m14p20 : #RaiTour Il tour de france. La più bella corsa cicl. al modo!?!? Praticamente è finita ieri.Oggi vanno in passeggia… - AUTOilmensile : #Ferrari 250 GT #Berlinetta: all'asta l'elegante pistaiola 'Tour de France' -