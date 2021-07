Tour de France, domani la cronometro finale: Pogacar ha già vinto, sfida tra Carapaz e Vingegaard (Di venerdì 16 luglio 2021) Tadej Pogacar ha dominato in lungo e in largo il Tour de France 2021. Lo sloveno ha imposto la sua legge nella prima cronometro ormai un paio di settimane fa, trionfando infliggendo distacchi abissali a tutti gli avversari, poi ha giganteggiato sulle Alpi e si è imposto in due tappe sui Pirenei. L’alfiere della UAE Emirates ha passeggiato in terra transalpina e infatti vanta oltre cinque minuti di vantaggio sui più immediati inseguitori in classifica generale. Il trionfo alla Grande Boucle è già ipotecato da tempo e non è mai stato in discussione, domani (sabato 17 luglio) è in programma la ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Tadejha dominato in lungo e in largo ilde2021. Lo sloveno ha imposto la sua legge nella primaormai un paio di settimane fa, trionfando infliggendo distacchi abissali a tutti gli avversari, poi ha giganteggiato sulle Alpi e si è imposto in due tappe sui Pirenei. L’alfiere della UAE Emirates ha passeggiato in terra transalpina e infatti vanta oltre cinque minuti di vantaggio sui più immediati inseguitori in classifica generale. Il trionfo alla Grande Boucle è già ipotecato da tempo e non è mai stato in discussione,(sabato 17 luglio) è in programma la ...

