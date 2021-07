Tour de France, Cavendish rimanda il sorpasso a Merckx: domenica i Campi Elisi per il record? (Di venerdì 16 luglio 2021) Sembrava tutto apparecchiato per una giornata storica al Tour de France 2021. Dopo aver realizzato che Tadej Pogacar ha ammazzato la Grande Boucle già all’inizio della seconda settimana, gli spunti rimasti sono rimasti due: capire chi avrebbe ottenuto il secondo posto alle spalle dello sloveno e la rincorsa di Mark Cavendish verso il record di vittorie di Eddy Mercxk, che con il poker di quest’anno è riuscito ad appaiare il ‘Cannibale’. E oggi, nella Mourenx-Libourne, sembrava tutto apparecchiato per il definitivo sorpasso. La presenza del Campionissimo belga sia alla partenza, luogo in ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Sembrava tutto apparecchiato per una giornata storica alde2021. Dopo aver realizzato che Tadej Pogacar ha ammazzato la Grande Boucle già all’inizio della seconda settimana, gli spunti rimasti sono rimasti due: capire chi avrebbe ottenuto il secondo posto alle spalle dello sloveno e la rincorsa di Markverso ildi vittorie di Eddy Mercxk, che con il poker di quest’anno è riuscito ad appaiare il ‘Cannibale’. E oggi, nella Mourenx-Libourne, sembrava tutto apparecchiato per il definitivo. La presenza delonissimo belga sia alla partenza, luogo in ...

