Tour de France 2021 | Matej Mohoric | “Stavo morendo di stanchezza Controlli della polizia? Ci hanno trattato da criminali”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 luglio 2021) Altro successo sloveno alde, ma questa volta è targato. Per il corridoreBahrain-Victorious è il secondo successo in questa Grande Boucle, arrivando in solitaria sul traguardo di Libourne, con la fuga che è riuscita ad arrivare fino in fondo.è emozionato del suo successo, spiegando per filo e per segno ciò che è accaduto nella giornata: “Non posso crederci, ho dato il mio meglio quest’oggi. Pensavamo che la Alpecin e la Deceuninck Quick-Step potesse cercare di controllare la corsa, abbiamo cercato di stare davanti, quando poi ...