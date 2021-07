Tour de France 2021, Matej Mohoric: “Nel finale stavo morendo di stanchezza. Controlli della polizia? Modalità da rivedere, ci hanno trattato da criminali”” (Di venerdì 16 luglio 2021) Altro successo sloveno al Tour de France 2021, ma questa volta è targato Matej Mohoric. Per il corridore della Bahrain-Victorious è il secondo successo in questa Grande Boucle, arrivando in solitaria sul traguardo di Libourne, con la fuga che è riuscita ad arrivare fino in fondo. Mohoric è emozionato del suo successo, spiegando per filo e per segno ciò che è accaduto nella giornata: “Non posso crederci, ho dato il mio meglio quest’oggi. Pensavamo che la Alpecin e la Deceuninck Quick-Step potesse cercare di controllare la corsa, abbiamo cercato di stare davanti, quando poi ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Altro successo sloveno alde, ma questa volta è targato. Per il corridoreBahrain-Victorious è il secondo successo in questa Grande Boucle, arrivando in solitaria sul traguardo di Libourne, con la fuga che è riuscita ad arrivare fino in fondo.è emozionato del suo successo, spiegando per filo e per segno ciò che è accaduto nella giornata: “Non posso crederci, ho dato il mio meglio quest’oggi. Pensavamo che la Alpecin e la Deceuninck Quick-Step potesse cercare di controllare la corsa, abbiamo cercato di stare davanti, quando poi ...

