Tour de France 2021 | la classifica generale aggiornata dopo 19esima tappa | Pogacar ancora al comando

La classifica generale del Tour de France 2021 dopo la diciannovesima tappa, la Mourenx-Libourne di 207 chilometri. Tadej Pogacar è ancora il Re. Lo sloveno, questa volta, non ha cercato la vittoria di tappa rimanendo insieme al gruppo per arrivare al meglio a Parigi, così come Jonas Vingegaard e Richard Carapaz. La classifica generale rimane immutata per le prime posizioni.

repubblica : Più Tour di Slovenia che de France: Mohoric fa il bis, poi lo sfogo contro la Gendarmeria. Pogacar controlla in gia… - sportface2016 : #TourdeFrance2021, la classifica generale aggiornata dopo 19esima tappa: #Pogacar ancora al comando - umbertopm1 : @gianlulosito @Lionmars @D_Tirinnanzi Lui c'è e sta dominando. Gli altri non ci sono o sono caduti, fa parte del gi… - Fanta_Cycling : Splendido bis di #Mohoric al #TDF2021. Sorprese all'arrivo della tappa 19, #Pogacar sempre leader. #TourdeFrance… - FirenzePost : Tour de France: dominio sloveno, tappa a Mohoric, campione nazionale, Pogacar sempre in giallo -