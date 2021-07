Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Cavendish cerca il successo che gli permetterebbe di superare Merckx (Di venerdì 16 luglio 2021) E’ in programma, oggi, la terzultima frazione del Tour de France 2021, vale a dire la Mourenx-Libourne di 207 chilometri. Si tratta di una tappa dal percorso abbastanza semplice, privo di grosse asperità. Sulla carta, dunque, parliamo di una chance ghiotta per i velocisti, anche se la lunghezza del tracciato, unita al fatto che disseminati qua e là ci sono vari dentelli, potrebbe invogliare molti corridori di qualità ad andare in fuga al mattino. Il favorito, ad ogni modo, non può che essere Mark Cavendish. Lo sprinter britannico della Deceuninck-Quick Step ha già vinto ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) E’ in programma,, la terzultima frazione delde, vale a dire la Mourenx-Libourne di 207 chilometri. Si tratta di unadal percorso abbastanza semplice, privo di grosse asperità. Sulla carta, dunque, parliamo di una chance ghiotta per i velocisti, anche se la lunghezza del tracciato, unita al fatto che disseminati qua e là ci sono vari dentelli, potrebbe invogliare molti corridori di qualità ad andare in fuga al mattino. Il favorito, ad ogni modo, non può che essere Mark. Lo sprinter britannicoDeceuninck-Quick Step ha già vinto ...

Advertising

RaiNews : La maglia gialla domina lo sprint e si conferma sempre più leader della corsa #Pogacar #TourDeFrance2021 #Tourmalet… - OA_Sport : Tutto lo sport di scena oggi, dalla F1 al Tour de France, passando per il golf, in un venerdì tutto da vivere - antoniocapobi20 : Tour de France 2021: Gilbert, Froome e Juul-Jensen hanno soccorso un cicloamatore caduto in discesa dopo il Col du… - zazoomblog : Tour de France 2021 oggi diciannovesima tappa: percorso favoriti altimetria. Tutti contro Cannonball - #France… - infoitsport : Tour de France 2021, Tadej Pogacar: “Il ciclismo per me è un gioco fin da quando ho cominciato” -