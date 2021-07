Tour de France 2021, Eddy Merckx: “Spero che Mark Cavendish batta il mio record” (Di venerdì 16 luglio 2021) Mark Cavendish, domenica, sui Campi Elisi, avrà l’occasione per cogliere il suo successo numero trentacinque sulle strade del Tour de France. In caso vincesse, inoltre, il velocista britannico staccherebbe il Cannibale Eddy Merckx nella classifica dei corridori più vincenti nella storia della Grande Boucle e prenderebbe la testa della graduatoria appena citata. Un tranguardo incredibile e impensabile fino a poche settimane fa, dato che Cannonball non doveva nemmeno prendere parte a questo Tour. Lo sprinter dell’Isola di Man, infatti, è stato convocato dalla sua ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021), domenica, sui Campi Elisi, avrà l’occasione per cogliere il suo successo numero trentacinque sulle strade delde. In caso vincesse, inoltre, il velocista britannico staccherebbe il Cannibalenella classifica dei corridori più vincenti nella storia della Grande Boucle e prenderebbe la testa della graduatoria appena citata. Un tranguardo incredibile e impensabile fino a poche settimane fa, dato che Cannonball non doveva nemmeno prendere parte a questo. Lo sprinter dell’Isola di Man, infatti, è stato convocato dalla sua ...

