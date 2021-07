Tornano in azione i ' topi d' appartamento' | ' Sono entrati in pieno giorno | furti e casa a soqquadro'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tornano azione

CesenaToday

Dopo un periodo di relativa calmaini 'topi d'appartamento'. Presa di mira nel pomeriggio di giovedì una casa in zona viale Bovio, area sensibile della città. A segnalarlo è una utente del gruppo Facebook 'Cesena ...Si rileva, nel complesso, ancora un'di contrasto "fiacca" rispetto agli anni passati ma in ... prestissimo -alle loro attività delinquenziali grazie ad una legislazione specifica ...Il governo è pronto a prorogare di almeno due mesi lo stato di emergenza. Sicilia e Sardegna: tamponi obbligatori per chi arriva da Spagna e Portogallo ...La “poltrona delle idee” ideata dall’artista raggiungerà il Torrione di Vicenza, fortificazione medievale e monumento-simbolo, per secoli inaccessibile al pubblico, oggi tornata a nuova ... e ...