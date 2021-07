Tokyo 2020 | tennis | De Minaur positivo al Covid-19 e costretto a dare forfait

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ilta australiano Alex Deè risultatoal-19 e non prenderà parte ai Giochi di. Pessime notizie per il torneo di, che perde un altro giocatore importante, e per la squadra olimpica australiana, che deve fare i conti con lo spettro del virus. Deè infatti il primo aussie, ma fortunatamente non era ancora volato in Giappone e non dovrebbe aver avuto contatti diretti con i suoi connazionali impegnati alle Olimpiadi. Il ragazzo è stato posto in isolamento come da protocollo. ...