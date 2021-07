Tokyo 2020, Basket: annullata Stati Uniti-Australia, non si vuole rischiare il contagio (Di venerdì 16 luglio 2021) Stati Uniti-Australia, amichevole di preparazione in vista delle imminenti Olimpiadi, non si giocherà: ad annunciarlo è la federBasket statunitense. Non si vogliono infatti correre rischi dopo che due giocatori statunitensi sono entrati nei protocolli di salute e sicurezza. La guardia dei Washington Wizards Bradley Beal è stata esclusa dalle Olimpiadi dopo essere stata inserita nei protocolli per il Covid; Jerami Grant, lungo dei Detroit Pistons, è invece ancora in forse dopo essere stato fermato dal protocollo. Team USA dovrebbe ancora affrontare la Spagna a Las Vegas domenica nell’ultima partita di preparazione prima di ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021), amichevole di preparazione in vista delle imminenti Olimpiadi, non si giocherà: ad annunciarlo è la federstatunitense. Non si vogliono infatti correre rischi dopo che due giocatori statunitensi sono entrati nei protocolli di salute e sicurezza. La guardia dei Washington Wizards Bradley Beal è stata esclusa dalle Olimpiadi dopo essere stata inserita nei protocolli per il Covid; Jerami Grant, lungo dei Detroit Pistons, è invece ancora in forse dopo essere stato fermato dal protocollo. Team USA dovrebbe ancora affrontare la Spagna a Las Vegas domenica nell’ultima partita di preparazione prima di ...

