The Voice Senior, arriva il nome di un nuovo coach: ecco di chi si tratta e chi sostituirà! (Di venerdì 16 luglio 2021) Grande novità a The Voice Senior: Orietta Berti, infatti, sarà uno dei nuovi coach della prossima edizione! L’anteprima l’ha data in queste ore TVBlog, che fa sapere che la Berti sostituirà Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi. The Voice Senior partirà, per la sua seconda edizione, il prossimo 19 novembre con la conduzione di Antonella Clerici. Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda il resto dei coach. Orietta Berti, dunque, andrà ad affiancare in questa avventura i volti dello scorso anno: Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Sul blog leggiamo: La Berti è ... Leggi su trashblog (Di venerdì 16 luglio 2021) Grande novità a The: Orietta Berti, infatti, sarà uno dei nuovidella prossima edizione! L’anteprima l’ha data in queste ore TVBlog, che fa sapere che la Berti sostituirà Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi. Thepartirà, per la sua seconda edizione, il prossimo 19 novembre con la conduzione di Antonella Clerici. Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda il resto dei. Orietta Berti, dunque, andrà ad affiancare in questa avventura i volti dello scorso anno: Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Sul blog leggiamo: La Berti è ...

Advertising

Wallee___ : RT @Ri_Ghetto: Malgioglio a Tale e Quale, Orietta a The Voice Senior. La Rai quest'anno ha detto: ora prendiamo le icone attempate dei giov… - thedoctordonnna : RT @Ri_Ghetto: Malgioglio a Tale e Quale, Orietta a The Voice Senior. La Rai quest'anno ha detto: ora prendiamo le icone attempate dei giov… - zazoomblog : Curto cantautore a modo suo dalla vittoria a The Voice a quella di Musicultura. Adesso il nuovo disco e via col tou… - MMastrantuono : RT @bubinoblog: RAI1 SUPER POP: ORIETTA BERTI A THE VOICE SENIOR, MALGIOGLIO A TALE E QUALE SHOW - Cosmicpolitan_ : RT @bubinoblog: RAI1 SUPER POP: ORIETTA BERTI A THE VOICE SENIOR, MALGIOGLIO A TALE E QUALE SHOW -