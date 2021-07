The Voice Senior, al posto di Al Bano la nuova coach sarà una protagonista assoluta di questo 2021: ecco chi! (Di venerdì 16 luglio 2021) Torna ad autunno una nuova edizione di The Voice Senior, il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Il programma, che l’anno scorso era stato vinto da Erminio Sinni, è la versione over 60 di The Voice of Italy. Tvblog oggi ha annunciato i nomi dei coach della seconda edizione del talent show. Confermatissimi Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio, non saranno presenti invece la coppia di giurati composta da Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine. A sostituire la coppia padre-figlia ci sarà una delle protagoniste del 2021: Orietta Berti. La ... Leggi su isaechia (Di venerdì 16 luglio 2021) Torna ad autunno unaedizione di The, il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Il programma, che l’anno scorso era stato vinto da Erminio Sinni, è la versione over 60 di Theof Italy. Tvblog oggi ha annunciato i nomi deidella seconda edizione del talent show. Confermatissimi Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio, non saranno presenti invece la coppia di giurati composta da AlCarrisi e la figlia Jasmine. A sostituire la coppia padre-figlia ciuna delle protagoniste del: Orietta Berti. La ...

