TFA sostegno VI ciclo | i nuovi bandi pubblicati | Enna | Suor Orsola Benincasa | Pisa Scadenze e info

TFA sostegno VI ciclo: il Ministero ha pubblicato il decreto n. 675 del 6 luglio con cui si attiva il nuovo ciclo di specializzazione per il conseguimento del titolo utile per l'insegnamento sui posti di sostegno. Ecco le Università che attivano il corso e man mano le pagine aggiornate, in cui saranno pubblicati i bandi con relativa scadenza di presentazione della domanda (la scadenza dipende dalle singole Università).

