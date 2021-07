Terremoto | scossa poco fa | trema la terra nel cuore d’Italia

Leggi su chenews

(Di venerdì 16 luglio 2021) Unadiha colpitofa il. In quelle zone negli ultimi anni ci sono stati molti eventi tellurici.Lacontinua are in Italia.fa undi magnitudo 2.6 ha colpito ildell’Italia. In maniera particolare il sisma si sarebbe verificato a 2 Km circa da Norcia, in provincia di Perugia, con una profondità di 11 Km. L’evento tellurico, di lieve entità, non ha lasciato indifferente la popolazione. In ogni caso al momento non sono stati ...