Terremoto, scossa di 3,6 a Norcia. Forte boato. Sisma avvertito nelle Marche e in Abruzzo (Di venerdì 16 luglio 2021) Norcia (Perugia), 16 luglio 2021 . - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,6 è stata registrata a Norcia (in provincia di Perugia), intorno alle 10 di stamani, 16 luglio. Si è avvertito un boato ...

