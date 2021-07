Terremoto | paura nel centro Italia | la terra trema ancora

Leggi su chenews

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ci sono state due scosse dinel, a Norcia, soprattutto la seconda ha creato ansia e panico per i cittadini del luogo.La nostra penisola continua are. Nella mattinata di oggi ci sono state due scosse, soprattutto la seconda ha creato particolare agitazione. Tutto è avvenuto a 2 Km circa da Norcia, in provincia di Perugia. Il sisma si è verificato vero le 10 di questa mattina. Una scossa di magnitudo 3.6. Questa ha creato agitazione dato che ilsi è segnalato storicamente per gravi problemi causati ...