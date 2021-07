Terremoto: forte boato e paura a Norcia, sisma avvertito in Abruzzo e nelle Marche (Di venerdì 16 luglio 2021) Norcia non ha pace. La città dell’Umbria duramente colpita dal Terremoto di magnitudo 6.5 dell’ottobre 2016, è costretta a sopportare il terrore che deriva da nuove scosse. Per fortuna, in questo caso, di intensità non troppo violenta. Ma pur sempre allarmanti, sebbene al momento non si registrino gravi danni. È ciò che è accaduto oggi 16 luglio, alle 8:03 a causa di un sisma di magnitudo 2.6, e alle 10 per una scossa più forte, di magnitudo 3.6. Secondo i vigili del fuoco si è avvertito distintamente un boato, così come riferito dal personale in servizio presso il distaccamento Valnerina. ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 luglio 2021)non ha pace. La città dell’Umbria duramente colpita daldi magnitudo 6.5 dell’ottobre 2016, è costretta a sopportare il terrore che deriva da nuove scosse. Per fortuna, in questo caso, di intensità non troppo violenta. Ma pur sempre allarmanti, sebbene al momento non si registrino gravi danni. È ciò che è accaduto oggi 16 luglio, alle 8:03 a causa di undi magnitudo 2.6, e alle 10 per una scossa più, di magnitudo 3.6. Secondo i vigili del fuoco si èdistintamente un, così come riferito dal personale in servizio presso il distaccamento Valnerina. ...

