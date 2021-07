Advertising

anteprima24 : ** #Terremoto a ##Caserta, #Scossa avvertita anche nel Napoletano ** - Napolikeit : Terremoto a Caserta, scossa sentita anche a Napoli #napoli #Terremoto - dramavtic : ma poco fa c'è stato un terremoto a caserta aiuto - nerovingia : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.2 e 3.7 ore 16:10 IT del 16-07-2021, prov/zona Caserta #INGV_27580751 - Whalien_91 : Ma c'è stato un terremoto a Caserta? Tutto bene? -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Caserta

... San Severo (48 km) Foggia (72 km) Benevento (78 km) Chieti (80 km) Pescara (87 km) Manfredonia (93 km)(94 km) Montesilvano (95 km)I detenuti non avevano nessuno a tutelarli per la zona diprima che mi insediassi io. In un ... come un. Bisognerebbe tenere in conto quali responsabilità abbiamo noi Garanti e ...CASERTA – E’ stata registrata alle ore 16:10 una scossa di Terremoto in zona Caserta. Il sisma di Magnitudo tra 3.2 e 3.7 è stato avvertito distintamente dalla popolazione. A darne notizia, l’Ingv Ter ...Intorno alle ore 16.10 di venerdì 16 luglio 2021 si è avvertita una scossa di terremoto in provincia di Caserta, secondo quanto leggiamo da INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Le ...