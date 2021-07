Tentata truffa ad un’anziana, 25enne di Giugliano in manette (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino, nella tarda mattinata di ieri, ha tratto in arresto un 25enne di Giugliano in Campania, pregiudicato, perché responsabile, in flagranza, del reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità personale. Infatti, a seguito di comunicazione telefonica al 113, che lo aveva segnalato come autore di un tentativo di truffa ai danni di una donna anziana, il giovane è stato bloccato dagli agenti. I poliziotti hanno raggiunto in brevissimo tempo l’abitazione segnalata, in via Mazzini, e nella circostanza hanno notato uscire ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino, nella tarda mattinata di ieri, ha tratto in arresto undiin Campania, pregiudicato, perché responsabile, in flagranza, del reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità personale. Infatti, a seguito di comunicazione telefonica al 113, che lo aveva segnalato come autore di un tentativo diai danni di una donna anziana, il giovane è stato bloccato dagli agenti. I poliziotti hanno raggiunto in brevissimo tempo l’abitazione segnalata, in via Mazzini, e nella circostanza hanno notato uscire ...

Tentata truffa al Fano Center, arrestato 22enne il Resto del Carlino Da Napoli per tentare una truffa a un’anziana di Avellino: arrestato 25enne pregiudicato oltre ad essere arrestato per false dichiarazioni è stato anche denunciato per il reato di tentata truffa. Condotto nella mattinata odierna innanzi al Giudice Monocratico di Avellino per essere ...

