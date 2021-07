Tennis, Sara Errani si qualifica in extremis per i Giochi Olimpici di Tokyo! Quarta Olimpiade per la romagnola (Di venerdì 16 luglio 2021) Nuovo pass olimpico in extremis per l’Italia nel Tennis, con Sara Errani che si qualifica per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021 grazie ai numerosi forfait degli ultimi giorni e alla riallocazione delle quote a cinque cerchi da parte dell’ITF. La 34enne romagnolo si aggiunge così a Camila Giorgi e Jasmine Paolini per quanto riguarda il settore femminile, con Martina Trevisan che ha rinunciato al suo pass per infortunio. Per la nativa di Bologna classe 1987, si tratta della Quarta partecipazione olimpica dopo le esperienze a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Nuovo pass olimpico inper l’Italia nel, conche siper idi Tokyo 2021 grazie ai numerosi forfait degli ultimi giorni e alla riallocazione delle quote a cinque cerchi da parte dell’ITF. La 34enne romagnolo si aggiunge così a Camila Giorgi e Jasmine Paolini per quanto riguarda il settore femminile, con Martina Trevisan che ha rinunciato al suo pass per infortunio. Per la nativa di Bologna classe 1987, si tratta dellapartecipazione olimpica dopo le esperienze a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio ...

