Tennis, Martina Trevisan: “Sono estremamente delusa. Non andrò a Tokyo per una frattura da stress al piede” (Di venerdì 16 luglio 2021) 2021 da incubo fino a questo momento per Martina Trevisan, scivolata fuori dalla top100 a causa di una lunga serie di sconfitte al primo turno e adesso costretta a rinunciare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 per un problema fisico. La 27enne toscana, capace di raggiungere i quarti di finale del Roland Garros 2020, aveva infatti ottenuto il pass a cinque cerchi grazie alla riallocazione delle quote in seguito ai numerosi forfait nel tabellone olimpico femminile. “Sono estremamente delusa. A causa di una frattura da stress al piede sinistro ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) 2021 da incubo fino a questo momento per, scivolata fuori dalla top100 a causa di una lunga serie di sconfitte al primo turno e adesso costretta a rinunciare ai Giochi Olimpici di2021 per un problema fisico. La 27enne toscana, capace di raggiungere i quarti di finale del Roland Garros 2020, aveva infatti ottenuto il pass a cinque cerchi grazie alla riallocazione delle quote in seguito ai numerosi forfait nel tabellone olimpico femminile. “. A causa di unadaalsinistro ...

