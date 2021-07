Advertising

SuperTennisTv : ???? Matteo #Berrettini sarà uno dei giocatori che rappresenteranno il Team Europe alla prossima Laver Cup! #tennis… - news_forlicesen : Tennis Europe Under 12, il Villa Carpena emette i primi verdetti - ASgrulletti : RT @SuperTennisTv: ???? Matteo #Berrettini sarà uno dei giocatori che rappresenteranno il Team Europe alla prossima Laver Cup! #tennis #tea… - CuccioPatina : RT @SuperTennisTv: ???? Matteo #Berrettini sarà uno dei giocatori che rappresenteranno il Team Europe alla prossima Laver Cup! #tennis #tea… - susi_pie : RT @SuperTennisTv: ???? Matteo #Berrettini sarà uno dei giocatori che rappresenteranno il Team Europe alla prossima Laver Cup! #tennis #tea… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Europe

ForlìToday

Primi verdetti alVilla Carpena nel torneoUnder 12, intitolato alla memoria di un pioniere dello sport forlivese come Gaio Camporesi. Vola in finale nel maschile Carlo Paci, campione italiano in carica Under 11, allievo della ...- Consigliato per te - La leggenda delBjorn Borg , capitano del Teamalla Laver Cup, ha commentato così: ' È una grande aggiunta alla nostra squadra e non ho dubbi che apprezzerà l'...La benedizione è arrivata dallo stesso Borg, leggenda del tennis con 11 titoli slam. Lo svedese ha commentato così la presenza di Berrettini nel Team Europe: “Matteo ha fatto un percorso incredibile ...Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday Il sogno dell’Italia maschile di ...