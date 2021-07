Tennis, chi è Lucia Bronzetti, il nome nuovo del movimento femminile (Di venerdì 16 luglio 2021) Tra un buon tabellone iniziale e un’ottima vittoria sulla russa Anna Blinkova, la protagonista del Tennis femminile italiano in questa settimana è senza dubbio Lucia Bronzetti, attualmente ai quarti del torneo WTA 250 di Losanna. Partirà sfavorita con la slovena Tamara Zidansek, semifinalista al Roland Garros, ma in qualsiasi caso il percorso è di quelli che lasciano sorrisi. Non si tratta, ad ogni modo, di segnali nuovi: già a Parma, con una wild card per le qualificazioni, aveva battuto la numero 5 del seeding, la cinese Yafan Wang, prima che arrivasse Martina Di Giuseppe a impedirle l’accesso nel tabellone principale. ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Tra un buon tabellone iniziale e un’ottima vittoria sulla russa Anna Blinkova, la protagonista delitaliano in questa settimana è senza dubbio, attualmente ai quarti del torneo WTA 250 di Losanna. Partirà sfavorita con la slovena Tamara Zidansek, semifinalista al Roland Garros, ma in qualsiasi caso il percorso è di quelli che lasciano sorrisi. Non si tratta, ad ogni modo, di segnali nuovi: già a Parma, con una wild card per le qualificazioni, aveva battuto la numero 5 del seeding, la cinese Yafan Wang, prima che arrivasse Martina Di Giuseppe a impedirle l’accesso nel tabellone principale. ...

