Tempesta d'amore, anticipazioni 16 luglio: Rosalie nei guai (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempesta d'amore continuerà a soffermarsi sul perfido piano di Ariane di impossessarsi delle quote del Fürstenhof di proprietà di Christoph avvelenando l'amica Selina attraverso la cipria che la donna usa abitualmente. Le anticipazioni di oggi, venerdì 16 luglio, sottolineano che la Von Thalheim continuerà ad utilizzare quel trucco senza nemmeno immaginare che sia altamente tossico per lei. La Kalenberg, infatti, vuole che Selina stia sempre peggio per costringere l'albergatore a cederle le sue azioni in cambio dell'antidoto che può salvare la donna di cui è innamorato. Intanto, la situazione di André diventerà sempre ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 16 luglio 2021)d'continuerà a soffermarsi sul perfido piano di Ariane di impossessarsi delle quote del Fürstenhof di proprietà di Christoph avvelenando l'amica Selina attraverso la cipria che la donna usa abitualmente. Ledi oggi, venerdì 16, sottolineano che la Von Thalheim continuerà ad utilizzare quel trucco senza nemmeno immaginare che sia altamente tossico per lei. La Kalenberg, infatti, vuole che Selina stia sempre peggio per costringere l'albergatore a cederle le sue azioni in cambio dell'antidoto che può salvare la donna di cui è innamorato. Intanto, la situazione di André diventerà sempre ...

