Telesia For Peoples, la trasmissione Report si aggiudica il premio radiotelevisivo (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme – Le telecamere di "Report" di Rai 3 arrivano al "Telesia for Peoples", l'evento promosso per l'ottavo anno consecutivo dall'Associazione italoamericana no profit "Icosit" che si svolgerà dal 23 al 25 luglio nel suggestivo parco delle Terme di Telese (Benevento). La redazione della trasmissione televisiva d'inchiesta, condotta da Sigfrido Ranucci, è la vincitrice del premio "Telesia for Peoples" 2021 per il settore radiotelevisivo. "Il premio – dicono gli organizzatori – viene infatti assegnato a ...

