Telese Terme aderisce alla proposta di esporre la bandiera Arcobaleno (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Caporaso ha aderito alla proposta di esporre la bandiera Arcobaleno. "Abbiamo voluto testimoniare la condivisione di principi di uguaglianza che sono sanciti dall'art. 3 della Costituzione e ispirano l'operato della nostra amministrazione – ha spiegato Filomena Di Mezza, assessore alle Pari opportunità del Comune di Telese Terme -. Abbiamo scelto di esporre la bandiera presso la biblioteca comunale in quanto ...

