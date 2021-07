Tampona un'auto e fugge: 'Quella ragazza ha rischiato di falciarmi, aiutatemi a trovare la Lancia pirata' (Di venerdì 16 luglio 2021) ANCONA - 'Ci siamo fermati con l'auto allo stop di via Volta. Il veicolo dietro ci ha Tamponato e, di conseguenza, abbiamo impattato contro la vettura che ci stava davanti. Sono sceso immediatamente, ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 16 luglio 2021) ANCONA - 'Ci siamo fermati con l'allo stop di via Volta. Il veicolo dietro ci hato e, di conseguenza, abbiamo impattato contro la vettura che ci stava davanti. Sono sceso immediatamente, ...

Advertising

Gazzettino : Centauro tampona un'auto, vola per otto metri, poi scappa zoppiccando. E' caccia ad un sinti - hellsivle : RT @luciasegreta: Noi a piedi sul marciapiede e 2 ragazzi in auto rallentano per farci i complimenti, da dietro arriva un Range Rover (che… - cencio04878087_ : RT @luciasegreta: Noi a piedi sul marciapiede e 2 ragazzi in auto rallentano per farci i complimenti, da dietro arriva un Range Rover (che… - luciasegreta : Noi a piedi sul marciapiede e 2 ragazzi in auto rallentano per farci i complimenti, da dietro arriva un Range Rover… - BaticElisabetta : Al volante ubriaco, tampona un'auto e la scaraventa contro le macchine parcheggiate -