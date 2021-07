Svolta europea per il clima, stop alle vendite di auto a benzina dal 2035 (Di venerdì 16 luglio 2021) BRUXELLES - La rivoluzione verde dell'Europa prende forma e passa dai trasporti. Lo stop alle vendite di auto a benzina dal 2035 è una delle novità più importanti e discusse del maxi pacchetto 'Fit - ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 16 luglio 2021) BRUXELLES - La rivoluzione verde dell'Europa prende forma e passa dai trasporti. Lodidalè una delle novità più importanti e discusse del maxi pacchetto 'Fit - ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Svolta europea per il clima, stop alle vendite di auto a benzina dal 2035 #ANSA - Profilo3Marco : RT @agorarai: La svolta green è guidata dall'Unione Europea: la nostra @michelacalloni ha intervistato il Commissario Europeo per il clima… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Svolta europea per il clima, stop alle vendite di auto a benzina dal 2035 #ANSA - VikyBorgomeo : RT @agorarai: La svolta green è guidata dall'Unione Europea: la nostra @michelacalloni ha intervistato il Commissario Europeo per il clima… - Coinquilina2000 : RT @Agenzia_Ansa: Svolta europea per il clima, stop alle vendite di auto a benzina dal 2035 #ANSA -