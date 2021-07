Sulla Rai si gioca la democrazia. Crosetto su Meloni e vaccini, Cartabia e Renzi (Di venerdì 16 luglio 2021) La scelta sulle nomine dei membri del Cda Rai ha mandato su tutte le furie Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. D’altra parte c’è da capirla: l’unico partito all’opposizione scompare dalla governance della tv statale. Infatti, non c’è posto per FdI neanche nella commissione di vigilanza. Circostanza assai inconsueta visto che, tradizionalmente, gli scranni della vigilanza spettano all’opposizione. “E’ una situazione inaudita, uno smacco istituzionale. Qui la politica non centra niente”. A dirlo è Guido Crosetto, già fondatore e coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia ma da anni tornato a fare l’imprenditore. Lega e Forza Italia hanno optato per ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 luglio 2021) La scelta sulle nomine dei membri del Cda Rai ha mandato su tutte le furie Giorgia, leader di Fratelli d’Italia. D’altra parte c’è da capirla: l’unico partito all’opposizione scompare dalla governance della tv statale. Infatti, non c’è posto per FdI neanche nella commissione di vigilanza. Circostanza assai inconsueta visto che, tradizionalmente, gli scranni della vigilanza spettano all’opposizione. “E’ una situazione inaudita, uno smacco istituzionale. Qui la politica non centra niente”. A dirlo è Guido, già fondatore e coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia ma da anni tornato a fare l’imprenditore. Lega e Forza Italia hanno optato per ...

Advertising

ilfoglio_it : Sulla Rai di Draghi piomba l'inchiesta su Renzi e Presta. Lega e M5s contro la Soldi. In vigilanza i gialloverdi so… - maxsmeriglio : Oggi ho presentato un'interrogazione al Parlamento Europeo sulla sentenza del Tar che equipara i giornalisti #RAI a… - Glen63790359 : @MPoltero Draghi deve intervenire sulla direzione Rai e lasciarlo mai più in mano ai politici. - zazoomblog : Draghi tira dritto ma sulla nomina della Soldi alla presidenza della Rai è pronto il Vietnam in Commissione di Vigi… - PetrazzuoloF : @MrAndrewQ Tutto perché gli 'alleati' le hanno fatto uno sgambetto sulla Rai... Bramosia di potere... Comunque mi s… -