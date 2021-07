Sul podcast RadioBorsa si parla di truffe finanziarie online e diritto del web e come difendersi (Di venerdì 16 luglio 2021) (Milano, 16 luglio 2021) - Milano, 16 luglio 2021 - La pandemia ha accelerato la transizione verso il digitale e come preconizzava Nicholas Negroponte (fondatore del Media Lab del Mit, Massachussets Institute of Technology) non viviamo più in un mondo solo dominato dall'atomo – la materia – ma piuttosto dal bit – dall'informazione. Siamo insomma diventati sempre più “essere digitali” e anche i reati si stanno spostando sull'online. Dalla truffe ai reati di diffamazione, dai ricatti (ransomware) all'informazione ingannevole, dalle false recensioni positive (dai broker online ai ristoranti) agli influencer “furbetti”. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) (Milano, 16 luglio 2021) - Milano, 16 luglio 2021 - La pandemia ha accelerato la transizione verso il digitale epreconizzava Nicholas Negroponte (fondatore del Media Lab del Mit, Massachussets Institute of Technology) non viviamo più in un mondo solo dominato dall'atomo – la materia – ma piuttosto dal bit – dall'informazione. Siamo insomma diventati sempre più “essere digitali” e anche i reati si stanno spostando sull'. Dallaai reati di diffamazione, dai ricatti (ransomware) all'informazione ingannevole, dalle false recensioni positive (dai brokerai ristoranti) agli influencer “furbetti”. La ...

