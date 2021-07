Su Cuba Biden è come Trump e tutti gli altri: «L’embargo non si toglie» (Di venerdì 16 luglio 2021) Se gli Usa hanno a cuore le sorti del popolo Cubano, aveva dichiarato il presidente Díaz-Canel, rimuovano L’embargo contro l’isola. Nulla di più lontano, tuttavia, dalle intenzioni di Biden, il quale, per tutta risposta – e rimangiandosi la promessa fatta in campagna elettorale -, ha annunciato che non toglierà le restrizioni sulle rimesse a Cuba, imposte da Trump allo scopo di impedire ai Cubani residenti negli Usa di inviare soldi alle loro famiglie nell’isola in mezzo alle difficoltà economiche aggravate … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 luglio 2021) Se gli Usa hanno a cuore le sorti del popolono, aveva dichiarato il presidente Díaz-Canel, rimuovanocontro l’isola. Nulla di più lontano, tuttavia, dalle intenzioni di, il quale, per tutta risposta – e rimangiandosi la promessa fatta in campagna elettorale -, ha annunciato che nonrà le restrizioni sulle rimesse a, imposte daallo scopo di impedire aini residenti negli Usa di inviare soldi alle loro famiglie nell’isola in mezzo alle difficoltà economiche aggravate … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

