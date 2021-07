Studenti bloccati a Malta, verso il rimpatrio dei ragazzi in quarantena. E intanto è “liberi tutti” dopo la chiusura delle scuole d’inglese (Di venerdì 16 luglio 2021) I 250 Studenti italiani, ma non solo, bloccati in quarantena a Malta perché risultati positivi al Covid o perché entrati in contatto con compagni positivi potrebbero presto tornare a casa. Le autorità locali, infatti, stanno pensando di organizzare voli di rimpatrio per i giovani italiani, tedeschi, spagnoli e francesi che si trovano sull’isola, a partire già dalla prossima settimana. Non è chiaro, però, se a partire saranno solo gli Studenti in quarantena, ma al momento negativi, o anche i positivi. Altra incognita riguarda invece tutti gli altri giovani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) I 250italiani, ma non solo,inperché risultati positivi al Covid o perché entrati in contatto con compagni positivi potrebbero presto tornare a casa. Le autorità locali, infatti, stanno pensando di organizzare voli diper i giovani italiani, tedeschi, spagnoli e francesi che si trovano sull’isola, a partire già dalla prossima settimana. Non è chiaro, però, se a partire saranno solo gliin, ma al momento negativi, o anche i positivi. Altra incognita riguarda invecegli altri giovani ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una quindicina di studenti diciottenni veneziani è bloccata nell'isola greca di Ios, perché alcuni di loro sono ris… - infoitinterno : Studenti bloccati a Malta, le autorità dell'isola organizzeranno voli per i rimpatri - StefanoIntorre : RT @confundustria: Inps organizza viaggio studio a Dubai, 270 studenti bloccati da Covid . Ma non è Confindustria che manda i futuri manag… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Studenti bloccati a Malta, verso il rimpatrio dei ragazzi in quarantena. E intanto è “liberi tutti” dopo la chiusura d… - fattoquotidiano : Studenti bloccati a Malta, verso il rimpatrio dei ragazzi in quarantena. E intanto è “liberi tutti” dopo la chiusur… -