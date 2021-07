Steam Deck parla Gabe Newell: l'obiettivo di Valve è vendere 'milioni di unità' (Di venerdì 16 luglio 2021) Nella giornata di ieri Valve ha svelato Steam Deck, un PC da gioco portatile disponibile in tre diversi modelli. Sembra che la società sia davvero entusiasta e ottimista riguardo questa console portatile, soprattutto in termini di vendite. Attraverso un'intervista, il boss di Valve Gabe Newell, oltre a parlare del prezzo, ha spiegato quali sono le aspettative di Valve per quanto riguarda lo Steam Deck, affermando che, se l'azienda gestirà le cose correttamente, ci si aspetta di vendere ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 luglio 2021) Nella giornata di ieriha svelato, un PC da gioco portatile disponibile in tre diversi modelli. Sembra che la società sia davvero entusiasta e ottimista riguardo questa console portatile, soprattutto in termini di vendite. Attraverso un'intervista, il boss di, oltre are del prezzo, ha spiegato quali sono le aspettative diper quanto riguarda lo, affermando che, se l'azienda gestirà le cose correttamente, ci si aspetta di...

Advertising

alisander91 : Steam Deck simile a Xbox Series X, ma alcuni Tripla A non girano - GameXperienceIT : Steam Deck riceve nuovi dettagli su autonomia, prestazioni, ray tracing, schermo e connettività… - GamingTalker : Steam Deck, Gabe Newell dice che scegliere il prezzo è stato difficile ma necessario - PCGamingit : Steam Deck: per Gabe Newell, decidere il prezzo è stato 'doloroso', si aspetta di venderne milioni -… - LeAvvDiFrankie : È appena uscito un nuovo video! STEAM DECK spiegato in 3 minuti | FrankieNews #Shorts -