Steam Deck | l' obiettivo di Valve è vendere ' milioni di unità'

(Di venerdì 16 luglio 2021) Nella giornata di ieriha svelato, un PC da gioco portatile disponibile in tre diversi modelli. Sembra che la società sia davvero entusiasta e ottimista riguardo questa console portatile, soprattutto in termini di vendite. Attraverso un'intervista, il boss diGabe Newell, oltre a parlare del prezzo, ha spiegato quali sono le aspettative diper quanto riguarda lo, affermando che, se l'azienda gestirà le cose correttamente, ci si aspetta didi". "La nostra ...

Advertising

misteruplay2016 : Steam Deck: Valve sta prendendo provvedimenti contro i bagarini - Cris27live : Steam deck, brutta come la morte - IlVideogiococom : Steam Deck, Valve lancia il guanto di sfida a Switch - kamistokaze : ahia lo steam deck reclama i soldi di uno stipendio che ancora manco ho - GameXperienceIT : Steam Deck vanta prestazioni next-gen in rapporto alla risoluzione -

Ultime Notizie dalla rete : Steam Deck

Con la grande rivelazione di ieri da parte di Valve che ha annunciato in anteprima mondiale l'esistenza della console da gioco portatile, senza dubbio alcuni bagarini stanno già sbavando al pensiero di accumulare queste console e venderle a prezzi esorbitanti. Sembra che Valve ne sia consapevole e ha adottato misure contro ...è stata annunciata solo poche ore fa ma stanno già spuntando sul web i primi render e mockup di skin alternative per la nuova console ibrida di Valve. Tra questi, spicca un lavoro a tema ...Come preannunciato da numerosi rumor, Valve ha presentato a sorpresa sul sito ufficiale la sua console ibrida: Steam Deck ...Steam Deck è sostanzialmente un PC ma ha comunque degli aspetti specifici che possono essere sfruttati. Per questo motivo Valve sta preparando dei dev kit da spedire ai suoi partner e da ...