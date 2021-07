Advertising

Giorno_Lecco : Stazione di Mandello, la nuova fermata dei treni è confermata -

IL GIORNO

La fermata alladidel Lario dei treni diretti della linea Milano - Lecco - Sondrio - Tirano ? Un successo per il territorio. Ne è convinta Regione Lombardia, che a un mese dell'introduzione della ...... in particolare nei comuni di Abbadia Lariana,del Lario e Lierna, alcune truffe in danno ... l'accesso alle persone di cui non è nota l'identità chiamando il 112 o ladei Carabinieri ...La fermata alla stazione di Mandello del Lario dei treni diretti della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano? Un successo per il territorio. Ne è convinta Regione Lombardia, che a un ...MANDELLO – “Regione Lombardia ha accolto la richiesta del territorio istituendo la fermata a Mandello del Lario di tutti i treni diretti della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. Il servizio si ...