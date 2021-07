Sportitalia: Roma, presentata offerta al Palmeiras per Matias Vina (Di venerdì 16 luglio 2021) La Roma vuole risolvere al più presto il quiz esterno sinistro per sostituire Spinazzola reduce da un grave infortunio. Un nome emerso ieri da Sportitalia, tra almeno una ventina non tutti attendibili, è quello di Matias Vina, uruguaiano classe 1997 di proprietà del Palmeiras, in passato seguito con molto interesse dal Milan. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, la Roma ha già presentato una prima offerta da 10 milioni per provare a chiudere l’operazione. FOTO: Twitter Palmeiras L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Lavuole risolvere al più presto il quiz esterno sinistro per sostituire Spinazzola reduce da un grave infortunio. Un nome emerso ieri da, tra almeno una ventina non tutti attendibili, è quello di, uruguaiano classe 1997 di proprietà del, in passato seguito con molto interesse dal Milan. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, laha già presentato una primada 10 milioni per provare a chiudere l’operazione. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

