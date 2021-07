Spopola l’hashtag #Salvinivaccinati. Il Capitano rimanda da settimane la somministrazione. Può farlo dal 20 maggio ma non si è ancora prenotato (Di venerdì 16 luglio 2021) Spopola su Twitter l’hashtag #Salvinivaccinati. Il leader della Lega, Matteo Salvini, potrebbe, infatti, vaccinarsi contro il Covid-19, il suo anno di nascita in Lombardia è stato già chiamato da un po’ – ha compiuto 48 anni -, ma non lo ha ancora fatto. “Qualcuno dica a #Salvini che il suo turno per vaccinarsi è arrivato da tempo. A Milano da almeno due settimane si stanno vaccinando anche i ragazzi di vent’anni. Invece di aspettare si prenoti, è già in ritardo e non sta dando un bell’esempio. #Salvinivaccinati” scrive, sempre su Twitter, il vice presidente dei senatori del Pd, Franco ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 luglio 2021)su Twitter. Il leader della Lega, Matteo Salvini, potrebbe, infatti, vaccinarsi contro il Covid-19, il suo anno di nascita in Lombardia è stato già chiamato da un po’ – ha compiuto 48 anni -, ma non lo hafatto. “Qualcuno dica a #Salvini che il suo turno per vaccinarsi è arrivato da tempo. A Milano da almeno duesi stanno vaccinando anche i ragazzi di vent’anni. Invece di aspettare si prenoti, è già in ritardo e non sta dando un bell’esempio.” scrive, sempre su Twitter, il vice presidente dei senatori del Pd, Franco ...

Advertising

aleappo53 : RT @CalcioPillole: Prima e dopo la sconfitta ai calci di rigore con l' #ITA, la rabbia dei tifosi inglesi si è riversata per le strade di L… - CalcioPillole : Prima e dopo la sconfitta ai calci di rigore con l' #ITA, la rabbia dei tifosi inglesi si è riversata per le strade… - margras70 : RT @calciomercatoit: ???? #ItaliaInghilterra, spopola l'hashtag #voglioPizzul per la telecronaca della finale di #EURO2020 - ChristiDurando : Bruno Pizzul telecronista di Italia-Inghilterra': il web si scatena, arriva la risposta L'hashtag #vogliopizzul spo… - cmercatoweb : ?? #ITAENG, spopola l'hashtag #vogliopizzul tra i tifosi azzurri: #Pizzul per sostituire #Rimedio, giornalista #Rai… -

Ultime Notizie dalla rete : Spopola l’hashtag Spopola l'hashtag #Salvinivaccinati. Ma il Capitano rimanda da settimane LA NOTIZIA