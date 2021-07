Spice Girls, Mel C oggi: com’è diventata Sporty Spice? Età, marito, figli, foto, Instagram (Di venerdì 16 luglio 2021) Mel C alias Sporty Spice, icona della musica pop con le sue Spice Girls, ha riscritto la storia del pop diventando una delle artiste più famose a livello internazionale. Conosciamola meglio. Leggi anche: Spice Girls: il tour mondiale del 2021 inizia a prendere forma Chi è Mel C, Sporty Spice delle Spice Girls? Mel C... Leggi su donnapop (Di venerdì 16 luglio 2021) Mel C alias, icona della musica pop con le sue, ha riscritto la storia del pop diventando una delle artiste più famose a livello internazionale. Conosciamola meglio. Leggi anche:: il tour mondiale del 2021 inizia a prendere forma Chi è Mel C,delle? Mel C...

Advertising

effeminuscola : RT @sapetetuttovoi: Non importa quanti anni hai, se alla radio parte Wannabe delle Spice Girls tu non puoi fare altro che spegnere il clima… - CoSamuela : RT @sapetetuttovoi: Non importa quanti anni hai, se alla radio parte Wannabe delle Spice Girls tu non puoi fare altro che spegnere il clima… - diabolus_teoh : RT @sapetetuttovoi: Non importa quanti anni hai, se alla radio parte Wannabe delle Spice Girls tu non puoi fare altro che spegnere il clima… - caotica1989 : RT @sapetetuttovoi: Non importa quanti anni hai, se alla radio parte Wannabe delle Spice Girls tu non puoi fare altro che spegnere il clima… - marysorriso79 : RT @sapetetuttovoi: Non importa quanti anni hai, se alla radio parte Wannabe delle Spice Girls tu non puoi fare altro che spegnere il clima… -